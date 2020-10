Stiri pe aceeasi tema

- In 1988 castiga trofeul Festivalului de muzica usoara de la Ramnicu Sarat. In perioada 1990ndash;2005 realizeaza patru albume, evolueaza in peste 700 de concerte si spectacole.Laura Stoica numele complet Adriana Laurentia Stoica; n. 10 octombrie 1967 ndash; d. 9 martie 2006 a fost o cantareata, compozitoare…

- Deputatul PSRM, Alla Darovannaia, membru al comisiei parlamentare protecție sociala, sanatate și familie, condamna reacția PAS in cazul profesorului din Ocnița. Socialista afirma ca prin aceasta reacție PAS susține incalcarea flagranta a legii și codului deontologic al profesorului, propaganda politica…

- Daniela Zlatea are 30 de ani, un sot si doi copii. E in grafic pentru o femeie de varsta ei. Daniela mai are si boala Gaucher, un picior mai scurt si o poveste lunga in legatura cu tratamentul pentru aceasta boala rara, despre care in Romania nu se stia mare lucru atunci cand ea a fost diagnosticata.

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1437 de persoane (dintre care 1339 adulți și 98 copii). Vestea buna este ca, pana azi, 30 august, au fost vindecate 961 de persoane.

- Laura Stoica a fost cea mai puternica voce rock a Romaniei pana la finalul anilor ’90. Nimeni nu mai era ca ea. Insa brusc nu a mai fost la moda in ochii producatorilor. Ei au incercat s-o schimbe, iar ea s-a incapatanat sa mearga pe drumul ei si sa nu accepte trocul de a deveni „mai comerciala“.

- Traian Andronachi, managerul spitalului din Radauti este nemulțumit de situația financiara de la aceasta unitate sanitara și face apel catre ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Fondurile spitalului sunt puține și cu toate acestea fac fața avalanșei de pacienți bolnavi de COVID-19. In aceste condiții,…

- Lili Sandu se afla cu sarcina pe ultima suta de metri și urmeaza sa nasca in scurt timp, insa bucuria vedetei este știrbita de restricțiile impuse de autoritați ca urmare a pandemiei de coronavirus. Lili Sandu este revoltata ca toate cluburile și plajele sunt pline de oameni, ca toți petreac in voie…