Viaţa ca teatru, omul ca spectacol Drept consecinta a unei extrapolari si a unei atribuiri improprii. Nu Will a sustinut ca viata e o scena, iar toti oamenii actori; textual, e vorba de varstele omului, de la prima si pana la cea de-a doua copilarie, concepute ca roluri, pe care omul-actor le joaca, intrand si iesind in mod repetat din scena, intregul periplu culminand cu ultima scena care cufunda totul intr-un heblu al uitarii. Reputati regizori au transformat metafora in soluti (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Lautarii" revin pe scena. Dupa mai bine de jumatate de an fara concerte, orchestra Nationala de Muzica Populara condusa de maestrul Nicolae Botgros a pregatit un spectacol cu mai multi invitati speciali si surprize muzicale.

- Juratul X Factor, Ștefan Banica, marturisește ca filmarilepentru cel de-al noualea sezon au fost complet diferite fața de orice a traitpana acum, cu atat mai mult cu cat au venit intr-o perioada in care toata lumeareinvața sa traiasca. „E un an special, e greu de imaginat, de exemplu, ca intr-unmoment…

- Un ursuleț care-și face veacul in Parcul Național Calimani a gasit o soluție pentru mancarimile de pe spate. Acesta s-a scarpinat de zor de un copac, intreaga scena fiind surprinsa de camerele de monitorizare ale parcului. Uneori trebuie sa improvizezi pentru a-ți rezolva problemele. Așa a facut și…

- PodcasturiActorii revin pe scena: Primul spectacol prezentat la Teatrul "Geneza-Art" in aer liber Dupa o tacere de jumatate de an, actorii Teatrul ”Geneza-Art” revin pe scena. Spectacolele vor fi jucate in intr-un spațiu deschis, amenajat cu respectarea tuturor normelor de protecție antiepidemice,…

- Benone Sinulescu (83 de ani) a stat mai mult in casa de cand s-a instaurant stare de urgenta in Romania, din cauza noului coronavirus, noteaza click.ro. Celebrul interpret de muzica populara este stabilit de ani buni in comuna Barzava din judetul Arad, impreuna cu sotia lui, Leny. Nu mai e un secret…

- Prima piesa de teatru pusa in scena la Suceava, dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus - "Tragicomedia lui Don Cristobal și a Rositei", va avea premiera sambata, 18 iulie 2020, la ora 19:00, in Parcul de agrement Tatarași. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile, ...

- Soarele arzator al verii incepe sa isi faca din ce in ce mai simtita prezenta. Temperaturile din ultimele zile au depasit 30 de grade Celsius, iar sezonul caniculei este abia la inceput. Copiii sunt fericiti, se pot juca in voie, pot face baie in piscina. Copiii iubesc soarele. Dar, pe langa beneficiile…