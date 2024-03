Stiri pe aceeasi tema

- Duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1, cel de-al cincilea episod din noul sezon iUmor – Alege comedia sezonul 16 aduce pe scena o noua serie de momente senzaționale, din partea celor mai talentați concurenți, iar printre aceștia se numara și Kalin Brothers, vedetele momentului pe TikTok.

- Azi are loc prima cursa de Formula 1 din 2024. De la 17:00 va incepe Marele Premiu din Bahrain. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1. Max Verstappen, campionul mondial din ultimele trei sezoane, va pleca din pole-position in prima cursa a anului. Olandezul de la Red Bull vrea sa-și…

- Ultimul spectacol al lunii februarie pe scena Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski are loc in aceasta duminica, 25 februarie, de la ora 18.30, cu opera "Turandot", de Giacomo Puccini. Turandot este o opera in 3 acte compusa de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe Adami si Renato Simoni,…

- Ediția de miercuri, 7 februarie 2024, a emisiunii Power Couple, difuzata pe micile ecrane de Antena 1, anunța mari provocari pentru cuplurile din concurs. Se lasa cu desparțire intre parteneri? Prezentatorul TV Dani Oțil a ramas mut. „Ma intorc singura”, a decis o concurenta. Foto Daiana Anghel a șocat…

- Bruce Springsteen si alte vedete din lumea muzicii i-au adus vineri un omagiu rockerului Jon Bon Jovi, la o strangere de fonduri anuala organizata inaintea galei Premiilor Grammy 2024, interpretand propriile versiuni ale unor hituri precum hitul "Blaze of

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…

- 174 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu vor fi marcați cu un spectacol special la Opera Brașov, luni, 15 ianuarie, incepand cu ora 12.00. Evenimentul este pregatit de Asociația Culturala Art Respect, fiind construit in cea mai mare parte, pe momente ale elevilor brașoveni. Detalii ofera președinta…

- Vedetele care participa la Te cunosc de undeva All Stars 2024 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Filmarile pentru sezonul cu numarul 20 au inceput deja. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți din edițiile anterioare. Și…