Viagra ar putea reduce riscul maladiei Alzheimer în cazul bărbaților? Un nou studiu susține ca exista o legatura intre medicamentele contra tulburarilor de erecție și reducerea riscului de Alzheimer in cazul barbaților. Potrivit acestui studiu, barbații carora li s-a prescris medicamente contra disfuncției erectila, ca Viagra sau Cialis, au un risc cu 18% mai mic de a dezvolta maladia Alzheimer . Cercetatorii britanici au inclus in acest studiu aproape 270.000 de barbați care au fost diagosticați cu tulburari erectile și care nu aveau probleme cognitive la inceputul studiului. Autorii studiului, publicat in revista Neurology, au constatat ca riscul de apariție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

