Colonelul in retragere Marin Cranta este veteranul Jandarmeriei salajene, iar azi a fost felicitat de conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Salaj cu ocazia implinirii varstei de 98 de ani. Nascut in 1 februarie 1926 in comuna Gura Padin, județul Olt, Marin Cranta este cel mai in varsta militar al Jandarmeriei din Salaj și ofițerul cu una dintre cele mai indelungate cariere in slujba acestei instituții militare. Conform arhivei cotidianului Magazin Salajean, colonelul a ajuns pe meleaguri salajene in toamna anului 1946, venind din cadrul Legiunii de Jandarmi Ploiești, acolo unde…