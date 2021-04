Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Bode a precizat cp cluburile nu pot functiona si ca in ceea ce priveste petrecerile din cluburi, sigur ca in aceasta perioada aceasta activitate este restrictionata. Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, duminica, intr un interviu pentru postul Prima TV ca Guvernul nu va permite…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca nu vor fi deschise cluburile de pe litoral in minivacanta de 1 Mai, dar a precizat ca, in functie de evolutia epidemiei, Guvernul ar putea ridica gradual unele restrictii, iar intr-un viitor apropiat aceste petreceri ar putea fi permise, conform…

- Pensiile in Romania anului 2021 s-ar putea sa nu ajunga la timp la cei peste 3 milioane de pensionari. Conform ministrului Raluca Turcan, s-ar ptuea ca banii sa nu ajunga la timp la cei care-i așteapta in aceasta perioada. Raluca Turcan spune ca bugetul nu acopera cheltuielile cu pensiile Noul buget…

- Guvernul intenționeaza, potrivit unor surse, sa taie voucherele de vacanța in 2021 și sporurile bugetarilor. Pe langa acestea Guvernul vrea reducerea subvenției pentru transportul studenților, au declarat surse din PNL citate de HotNews. S-ar face astfel o economie de aproape 2 miliarde de lei la bugetul…

- Școlile deja au inceput, dar iata ca pentru studenți deja vin și primele vești proaste! Deși mulți dintre ei fac cursurile tot online, iata ca aceștia ar putea sa ramana fara gratuitatea la tren cu care s-au obișnuit in ultimul an! Se propune revenirea la vechiul sistem!

- Pensii 2021. O propunere șocanta vine de la Guvern. Vești proaste pentru milioane de pensionari. Ce se intampla cu pensiile lor, citiți in articolul de mai jos. Vești proaste. Milioane de pensionari vor ajunge in pragul saraciei Pensii 2021. Guvernul vine cu o propunere șocanta in ceea ce privește pensiile,…

- Guvernul spera la o crestere economica de 4,3% in 2021, o revizuire in jos fata de prognoza anterioara, cand estima o creștere de 4,5%. Inflatia va ajunge la finalul anului la 2,5%, iar cursul de schimb leu/euro va fi de 4,89 in medie in 2021, arata Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, informeaza…

- Salariile nu se taie, dar se va umbla la sistemul de acoperire echitabila a celor platiti din bani publici, a anuntat, joi seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, subliniind, in acest sens, ca se face o verificare o a justetei unor sporuri. Citește și: SURSE - Ședința tensionata la PSD București:…