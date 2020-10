Stiri pe aceeasi tema

- SpaceX a lansat cel de-al 14-lea lot de sateliți Starlink. O racheta Falcon 9 a societatii create de Elon Musk a dus in spațiu 60 de sateliți pe care i-a eliberat la 450 km altitudine. Scopul este de a crea in final o rețea care sa ofere internet in banda larga, de mare viteza, inclusiv in regiuni…

- Un trib de indieni americani din statul Washington a primit conexiune la Internet prin sateliții Starlink ai SpaceX, compania deținuta de magnatul Elon Musk, scrie descopera.ro. „A fost ca și cum, dintr-o data, SpaceX a aparut și ne-a catapultat in secolul al XXI-lea. In ultimii opt ani m-am simțit…

- SpaceX a lansat pe orbita, marti, cea de-a 13-a transa de microsateliti Starlink. Aceasta noua tranșa conține 60 de sateliți, transmite Space.com. Lansarea vine dupa o serie de amanari de doua saptamani care a fost determinata de vremea nefavorabila, potrivit Agerpres. Racheta cu doua trepte Falcon…

- Proiectul ”Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Carei pe baza masurilor propuse in Planul de mobilitate Urbana Durabila”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 in valoare de 45,25 milioane lei este in plina desfașurare. Primaria Carei și-a permis sa modifice criteriile de selecție…

- Compania SpaceX a anuntat joi amanarea pana la o data neprecizata a lansarii unei noi transe din flota de microsateliti pentru internet de mare viteza Starlink din cauza unor "probleme ale sistemului de recuperare" al rachetei Falcon 9 care urma sa transporte satelitii pe orbita, transmite vineri Space.com.…

- SpaceX va lansa joi, 17 septembrie, un lot de 60 de sateliți pe orbita ca parte a „megaconstelației” Starlink, evenimentul putand fi vizionat LIVE pe site-ul Hotnews de la 21:20 ora Romaniei. Compania din California va folosi racheta Falcon 9 pentru trimiterea pe orbita a sateliților, lansarea urmand…

- Testul a fost realizat pe site-ul Speedtest al celor de la Ookla, unul dintre cele mai populare pentru verificarea vitezei de internet si arata ca, pentru moment, viteza oferita de reteaua Starlink este departe de cea promisa de Elon Musk. In urma testelor, reteaua a inregistrat o viteza maxima de 60…