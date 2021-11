Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele statelor UE au inceput marti o dezbatere despre durata eficacitatii vaccinurilor anti-COVID-19 si despre necesitatea administrarii dozelor de vaccin ''boster'' ca o posibila conditie pentru mentinerea libertatii de circulatie in interiorul blocului comunitar pe baza certificatului verde,…

- Guvernele statelor UE au inceput marti o dezbatere despre durata eficacitatii vaccinurilor anti-COVID-19 si despre necesitatea administrarii dozelor de vaccin ''boster'' ca o posibila conditie pentru mentinerea libertatii de circulatie in interiorul blocului comunitar pe baza certificatului verde,…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a vorbit despre valabilitatea certificatului verde de vaccinare, dar și despre posibile noi schimbari care ar putea fi efectuate. Potrivit lui Valeriu Gheorghița, valul patru al pandemiei și tulpina Delta au schimbat previziunile și estimarile specialiștilor,…

- Vești bune pentru romani din partea medicului Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, cazurile și decesele au inceput sa scada, iar acest lucru ar putea fi și rezultatul folosirii certificatului verde. Mai mult, profesorul a explicat ca exista posibilitatea unui document care sa permite legal mai multa…

- Medicul cardiolog Vasile Radulescu din Bucuresti afirma, joi seara, ca impunerea certificatului verde la orice activitate ar fi dus la 300.000 de oameni vaccinati, iar problema pandemiei ar fi fost rezolvata ”intr-o luna”.

- ,,Cand ai o situatie care-ti pune in pericol toti locuitorii tarii, omorandu-ti 3.000 pe saptamana, adica fix cat un sat, iar tu o dai cotita in jocuri politice, in evitarea eleganta a unei discriminari inchipuite, in salivarea dupa vesnicul ciolan, in mentinerea scaunului cald, fara sa iei prompt niste…

- Medicul cardiolog Vasile Radulescu afirma, joi seara, ca impunerea certificatului verde la orice activitate ar fi dus la 300.000 de oameni vaccinati, iar problema pandemiei ar fi fost rezolvata ”intr-o luna”.

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a refuzat joi sa prelungeasca utilizarea ''permisului sanitar'' impotriva epidemiei de coronavirus pana la 31 iulie 2022, creand o situatie de impas cu majoritatea presedintelui Emmanuel Macron, relateaza AFP. Senatul a decis cu 158 de voturi impotriva…