Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru locuitorii unui oraș din Romania. Reprezentanții primariei ofera terenuri gratis pentru o anumita categorie de cetațeni. Iata despre ce este vorba și care sunt condițiile.

- Vești proaste pentru romani! Pensiile intarzie in luna ianuarie. Oamenii au observat ca banii nu au fost virați in contul lor. Din acest motiv, Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, a venit cu explicații! Iata care este motivul și cand vor fi virați banii.

- Marcel Ciolacu și MAI confirma STIRIPESURSE.RO - Acord politic pentru intrarea Romaniei in SchengenPremierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri seara, ca din martie anul viitor, romanii vor beneficia de avantajele spatiului Schengen pe cale aeriana si maritima. STIRIPESURSE.RO v-a prezentat,…

- Vești bune pentru unii pensionari, care de la 1 Cine primește pensii cu 2000 de lei mai mari Ministerul Muncii aduce vești optimiste pentru pensionarii din Romania, anunțand o creștere semnificativa a pensiilor incepand cu data de 1 septembrie 2024. Noua formula de calcul aplicata va genera o majorare…

- Schema de ajutor de stat pentru achizitia motorinei a fost prelungita. Care este subvenția acordata fermierilor Schema de ajutor de stat destinata fermierilor pentru achizitia motorinei a fost prelungita. De acest sprijin, fermierii vor putea beneficia pana la finalul anului 2026. In prezent, subventia…

- Vești bune pentru o categorie de șoferi din Romania! Deținatorii de autoturisme electrice și hibride inregistrare in București se vor putea bucura in continuare de parcarile publice de utilitate generala in mod gratuit. Iata ce condiție trebuie indeplinita pentru a beneficia de aceasta facilitate!

- Comisia Europeana a aprobat, luni, 33,9 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a sprijini Romania sa soluționeze daunele considerabile cauzate de perioadele de seceta și de incendiile forestiere din 2022, informeaza Mediafax.„Aceasta este solidaritatea UE in…

- Incepand de vineri, 1 decembrie, femeile cu varsta intre 19 si 45 de ani vor putea procura vaccinul HPV, prin prescriptii medicale, cu reducere de 50%, a anunțat joi seara ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o postare pe pagina sa de Facebook."De maine, femeile au o noua sansa impotriva cancerului…