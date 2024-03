Stiri pe aceeasi tema

- Romania intra in Air Schengen la sfarsitul acestei luni, dar adultii care calatoresc cu avionul insotiti de copii nu scapa de formalitati. Un proiect al Ministerului de Interne roman prevede ca minorii sa treaca in continuare prin controalele Poliției de Frontiera. Agentii ar urma sa elibereze o autorizatie…

- Desi mai sunt doar 12 zile pana cand Romania va intra aerian și maritim in Schengen, nu toti cetatenii romanii vor putea calatori fara a fi controlati la frontiera dupa 31 martie 2023. Concret, Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de Ordonanța de Urgența care modifica parte din legislatia…

- Anul 2024 a venit cu multe vești bune pentru romani, cu privire la majorarile veniturilor, dar și cu la fel de multe vești proaste referitor la alimente. Prețul multor produse de baza s-a scumpit alarmant, astfel ca valoarea unui coș de cumparaturi, necesar pentru o familie cu doi copii, a crescut considerabil.…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, ii indeamna pe romani sa aplice pentru vize de calatorie in SUA pentru atingerea obiectivului de reducere a ratei de refuz.

- Pentru 57% dintre romani, bugetul dedicat vacanțelor peste hotare in 2024 va fi mai mare decat cel din 2023; Deși pregatesc bugete mai mari ca in 2023, mulți turiști cauta soluții accesibile și planuiesc sa cheltuiasca sub 1000 euro pentru vacanțele in strainatate; 56% dintre romani declara ca vor calatori…

- Meteorologii tocmai au venit cu o veste buna, anunțand ca, dupa episodul de ger și viscol care a acoperit Romania in ultimele zile, odata cu venirea lunii Februarie, temperaturile vor crește brusc. „In weekendul urmator este posibil, mai ales de joi, sa creasca regimul de temperaturi, la inceput in…

- Aplicatia Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica – Casa Verde Fotovoltaice se va debloca marti, la ora 10:00. „Vesti bune: incepand de maine, programul Casa Verde Fotovoltaice, editia 2023, va fi deblocat! Ma bucur sa ii anunt pe toti…

- Rata anuala a inflației a inregistrat o ușoara scadere la 6,6% in luna decembrie 2023, comparativ cu 6,7% inregistrat in luna noiembrie.Prognoza BNRConform ultimului raport trimestrial prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) in luna noiembrie, estimarea pentru inflația la finalul anului curent…