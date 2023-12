Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza de zor la ingrijirea gazonului de pe „Arcul de Triumf”, stadion care a avut probleme serioase cu suprafața de joc in ultimele luni. Dinamo va disputa ultimele meciuri acasa din 2023 pe arena de langa Herastrau. Dinamo mai are 3 meciuri de jucat pe teren propriu in 2023, cu Oțelul in Cupa…

- Aly Abeid rateaza meciul din aceasta seara dar și pe cel de peste o saptamana cu Oțelul. Fundașul care evolueaza pentru echipa naționala a Mauritaniei... The post Aly Abeid rateaza meciurile cu Dinamo și cu Oțelul! „A plecat in Mauritania” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Dinamo vrea sa revina pe „Arcul de Triumf”, urmand ca doar derby-urile cu FCSB și Rapid sa aiba loc pe Arena Naționala. „Cainii” au facut deja o solicitare in acest sens și vor sa evolueze pe arena de aproximativ 8. ...

- Intrebat la GSP Live „Cand va arata bine gazonul de pe Arcul de Triumf?”, Radu Popa, directorul complexului sportiv de langa Herastrau, l-a invitat pe moderator sa observe starea acestuia la meciul din aceasta seara dintre Romania și Anglia, la nivel U20 # Starea suprafeței de joc nu este insa nici…

- Liga 1 a ajuns la etapa cu numarul 12 din sezonul regular, o runda care programeaza, printre altele, duelurile FC Voluntari – Universitatea Craiova, FC Botoșani – FCSB, Oțelul – Farul și Dinamo – CFR Cluj. Pe Betano, cu Bet Builder activat, pot fi plasate mai multe pariuri din același meci, cum vom…

- Farul s-a impus cu 2-0 in fața celor de la Dinamo, pe Arcul de Triumf. „Cainii” au jucat in superioritate numerica peste 30 de minute, dar nu au fost in stare sa smulga nici macar un punct. Mai jos, 8 detalii de aseara care nu s-au vazut la TV. 1. Gazonul plapand s-a rupt sub primele crampoane Gazonul…

- Farul i-a predat o lecție de fotbal lui Dinamo, pe care a invins-o in inferioritate numerica, scor 2-0, pe „campul de cartofi” de pe „Arcul de Triumf”. Gica Popescu, președintele campioanei, a avut o mare nemulțumire la finalul meciului, insa nu una legata de gazon! Farul și-a propus caștigarea Cupei…

- Dinamo trebuie sa gaseasca un alt stadion pentru meciul de acasa cu Farul, din etapa #10. Gazonul de pe „Arcul de Triumf” nu se ridica la standardele „cainilor”, iar Arena Naționala va fi iar indisponibila in perioada 22-24 septembrie din cauza unui festival, Asia Fest Pana la meciul cu Farul, Dinamo…