Vești bune: Omicron crește imunitatea de patru ori la Delta (STUDIU) Cei care s-au vindecat de tulpina de coronavirus Omicron ar putea avea o imunitate crescuta de patru ori la Delta, potrivit oamenilor de știința din Africa de Sud, informeaza The New York Times. Experții au remarcat ca exista toate motivele sa credem ca tulpina Omicron ar putea intari imunitatea umana impotriva variantei Delta și ar putea reduce capacitatea acesteia de a reinfecta. Ei au examinat 13 pacienți, dintre care șapte au fost vaccinați impotriva coronavirusului cu compuși Pfizer sau Johnson & Johnson. Unsprezece pacienți au fost afectați de Omicron. Examinand raspunsul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A treia doza de AstraZeneca crește semnificativ numarul anticorpilor impotriva Omicron, reiese dintr-un studiu, arata Mediafax. AstraZeneca a anunțat joi ca datele preliminare ale unui studiu facut pe vaccinul sau COVID-19, Vaxzevria, au aratat ca acesta a generat un raspuns mai mare al anticorpilor…

- Vaccinarea cu vaccinul impotriva covid-19 care se administreaza intr-o singura doza al laboratorului farmaceutic american Johnson & Johnson si cu un ”booster” J&J are o eficienta de 85% impotriva cazurilor grave de covid-19 in Africa de Sud, unde varianta omicron a SARS-CoV-2 este ultradominanta,…

- Omicron neutralizeaza varianta Delta a coronavirusului. Potrivit unui studiu realizat de oameni de stiinta din Africa de Sud, infectia provocata de ultima tulpina descoperita, dezvolta o imunitate imbunatatita impotriva variantei anterioare, mult mai periculoase.

- Un studiu realizat de oameni de stiinta din Africa de Sud sugereaza ca infectia provocata de varianta Omicron a noului coronavirus imbunatateste capacitatea sistemului imunitar de a neutraliza varianta Delta, informeaza Reuters.

- Organizația Mondiala a Sanatații a atribuit, vineri, litera greaca Omicron unei variante de COVID-19 nou identificate in Africa de Sud.Experții in sanatate sunt profund ingrijorați de transmisibilitatea variantei Omicron, avand in vedere ca are o constelație neobișnuita de mutații și un profil diferit…

