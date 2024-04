Stiri pe aceeasi tema

- „Sper ca nu-mi pune brațara. N-am pațit niciodata așa ceva. Vrea sa se bage in seama, vrea publicitate, ea nu știe. A inceput campania electorala, iar ea nu are niciun program. Nu are niciun om valabil, nu are absolut pe nimeni. N-are decat ciurli burli prin tot partidul. Diana Șoșoaca a scos "asul"…

- Diana Șoșoaca se simte intr-un pericol din ce in ce mai mare. A obținut ordin de protecție impotriva soțului ei, de care se pregatește sa divorțeze. Senatoarea a facut declarații despre aceasta masura și a precizat ca Silvestru Șoșoaca nu are voie sa se apropie nici de fiica ei.

- „Sper ca nu-mi pune brațara. N-am pațit niciodata așa ceva. Vrea sa se bage in seama, vrea publicitate, ea nu știe. A inceput campania electorala, iar ea nu are niciun program. Nu are niciun om valabil, nu are absolut pe nimeni. N-are decat ciurli burli prin tot partidul. Diana Șoșoaca a scos "asul"…

- Poliția Capitalei a emis un ordin de protecție provizoriu pentru soțul Dianei Șoșoaca, la solicitarea senatoarei, noteaza Observator. Potrivit informațiilor, soțul Dianei Șoșoaca a primit un ordin de protecție. Senatoarea a declarat la poliție ca este victima unor agresiuni emoționale și traiește o…

- Diana Șoșoaca a ajuns la secția de poliție și a facut o plangere impotriva partenerului ei de viața, Silvestru Șoșoaca. Barbatul este acuzat de violența impotriva avocatei de-a lungul anilor, motiv pentru care a obținut și un ordin de protecție.

- Poliția Capitalei a emis ordin de restricție impotriva soțului Dianei Șoșoaca. Senatoarea SOS Romania a acuzat ca soțul sau o intimideaza și ca a agresat-o in trecut. Emiterea ordinului de protecție a venit dupa ce senatoarea a sesizat poliția cu privire la faptul ca soțul sau ar fi agresat-o ”din punct…

- Diana Șoșoaca a cerut ordin de protecție provizoriu pe numele soțului sau, Silvestru Șoșoaca. In plangerea depusa la Poliția Capitalei, senatoarea susține ca a fost agresata fizic si emoțional, santajata si amenințata cu cuțitul. Diana Sosoaca a cerut ordin de protecție impotriva lui Silvestru Sosoaca…

- Diana Șoșoaca a fost alertata de Serviciul de Protecție și Paza al Senatului inca de la prima ora, dupa ce pe plic era trecut numele ei.Autoritațile insa nu au identificat niciun risc radiologic sau exploziv, insa au avertizat-o pe senatoare sa aiba grija.La cererea Dianei Șoșoaca, plicul suspect a…