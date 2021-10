Veste proastă pentru Mihai Morar înainte de ziua lui: una dintre fiicele lui are COVID. Decizia luată imediat de vedeta radio Prezentatorul de la Radio Zu sta acasa o perioada, langa fetița sa infectata cu Covid, și a explicat de ce a ales acest lucru, cu toate ca ar putea circula liber, el avand test negativ și fiind și vaccinat cu toate dozele. Vedeta ofera explicații și pilde. Bucureștiul depașește zilnic propriul record nedorit in privința numarului de cazuri de COVID-19, iar Romania a ajuns in topul țarilor de pe mapamond cu cele mai multe decese din cauza virusului. Intr-o toamna rece și ploioasa, Mihai Morar a facut un anunț care a incalzit inimile ascultatorilor sai de la Radio Zu și a urmaritorilor sai de pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar a anunțat ca una dintre gemene a fost testata pozitiv cu COVID-19. Prezentatorul a decis sa ramana și el izolat la domiciuliu, chiar daca este vaccinat și momentan testul sau a ieșit negativ. Dupa ce una dintre fiicele sale a contractat virusul, Mihai Morar a decis sa lucreze de acasa și…

- Incepand cu luna decembrie ar putea incepe vaccinarea copiilor impotriva Covid-19, conform declarațiilor lui Valeriu Gheorghița. Vaccinul anti-COVID de la Pfizer va fi autorizat in curand in Europa pentru cei cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani, astfel, potrivit unor studii ar avea o eficiența de 100%.…

- Decizii de urgenta in sistemul medical Raed Arafat. Foto. gov.ro Pe fondul presiunii tot mai mari cu care se confrunta sistemul medical si cel de urgenta, autoritatile au decis suspendarea operatiilor si internarile pacientilor non-covid, care nu reprezinta urgente, timp de 30 de…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata, 2 octombrie, ca la nivel național sunt 11 paturi ATI libere pentru pacienții infectați cu COVID. Pentru a treia zi la rand, in București nu este niciun loc disponibil la Terapie Intensiva.”Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național…

- Guvernul pregatește modificarea legii privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, dupa ce principalul asigurator din Romania, City Insurance, a intrat in faliment. Autoritațile au elaborat o ordonanța de urgența care urmeaza sa intre in discuția Guvernului și care prevede ca…

- Acum un an, pe 28 august 2020, in Romania erau inregistrate 84.468 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Tot in aceeași zi erau raportate de autoritați 1.318 cazuri noi de imbolnavire pe zi. Facand o comparație cu datele furnizate astazi de autoritați se pare ca ne aflam in aceeași situație…

- Dick Farrel, gazda unui post de radio conservator din Statele Unite a incetat din viata, in urma complicatiilor provocate de infectarea cu COVID-19.Vedeta in varsta de 65 de ani a murit saptamana trecuta. Anunțul a fost facut de logodnica sa, Kittie Farley.Dick Farrel era un susținator inflacarat al…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a facut vineri precizari in ceea ce privește vaccinarea in situații speciale. Este vorba de cazurile in care o persoana face infecția intre cele doua doze sau apar reacții anafilactice. ”In cazul in care o…