Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul brazilian al echipei FC Barcelona, Philippe Coutinho, accidentat, marti, in meciul cu Eibar, va fi operat la genunchiul stang, a anuntat clubul catalan, potrivit news.ro. Jucatorul de 28 de ani a suferit o ruptura a menisculuni extern al genunchiul stang si va fi supus unei interventii…

- Barcelona va disputa marți, 29 decembrie, ultimul meci oficial din 2020, catalanii urmând sa dea piept cu Eibar pe Camp Nou. Aflat în vacanța la Rosario, în Argentina, Messi a primit din partea clubului acceptul de a veni în Spania miercuri (n.r. 30 decembrie), ceea ce…

- TeenNick, post de televiziune dedicat adolescentilor, va fi lansat pe 12 ianuarie 2021, a anuntat ViacomCBS Networks Europa Centrala si de Est, care va inlocui astfel, treptat, Paramount Channel Romania.

- FC Barcelona a castigat de o maniera categorica, 4-0, partida de duminica seara, din La Liga, cu Osasuna, de pe Camp Nou, contand pentru etapa a 11-a. Martin Braithwhite (29), Antoine Griezmann (42), Philippe Coutinho (57) si Leo Messi (73) au marcat golurile catalanilor care au urcat…

- Dupa seceta si o boala care a decimat culturile de sfecla de zahar, o noua veste proasta pentru industria europeana a zaharului este diminuarea pietelor de export, transmite Bloomberg preluat de agerpres. Uniunea Europeana se confrunta in prezent cu perspectiva pierderii unei importante piete de…

- Printr-o noua mișcare din partea gvernanților, aflam ca o parte a pensionarilor s-ar putea sa ramana fara bani. Este vorba de cei care, acum la pensie, au facut parte din organele de represiune in perioada comunista. Pensionarii militari, activi ca organe de represiune, fara pensii Printre cei peste…

- Mijlocașul francez Aissa Laidouni (23 de ani) a reușit saltul anului in fotbal: din rezerva la FC Voluntari, in titular pe Camp Nou, in Barcelona – Ferencvaros 5-1, din grupele Champions League. Laidouni a evoluat 63 de minute contra Barcelonei, in primul meci din grupele Ligii Campionilor, și a avut…

- Philippe Coutinho (28 de ani) a revenit la FC Barcelona in aceasta vara dupa ce a fost imprumutat la Bayern Munchen pentru un sezon. Inca de cand a ajuns la echipa, Busquets l-a avertizat: „Nu mai merge atat de des la sala, ca ne pui intr-o lumina proasta”. Sergio Busquets, colegul sau de la Barcelona…