- Holger Rune, locul 7 ATP, a anuntat miercuri ca Patrick Mouratoglou redevine antrenorul sau, potrivit news.ro. "Sunt entuziasmat sa lucrez din nou cu Patrick", a precizat el intr-un comunicat. “Am avut unele dintre cele mai mari triumfuri ale mele alaturi de el si abia astept sa reincep lupta pentru…

- Simona Halep a ieșit in urma cu doar cateva minute de la TAS, la finalul celor trei zile de audieri in cazul de dopaj in care e implicata. Sportiva noastra a parasit audierile cu zambetul pe buze și a facut scurte declarații in fața presei, noteaza Eurosport. „Nu pot sa va spun nimic de la audieri,…

- Fostul numar 1 mondial Boris Becker a anuntat, marti, ca nu mai este antrenorul lui Holger Rune. Becker spune ca nu se poate implica 100% si, prin urmare, anuleaza colaborarea cu jucatorul danez.La sase zile dupa ce si-a incheiat colaborarea cu Severin Luthi, Holger Rune se desparte acum de Boris…

- Holger Rune (20 de ani, #8 ATP) a dezvaluit motivul pentru care a decis sa incheie colaborarea cu Patrick Mouratoglou (53 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep (32 de ani). Tanarul tenismen danez a precizat ca nu exista compatibilitate intre el și antrenorul francez. Holger Rune: „Nu platesc oamenii…

- In timp ce Simona Halep (33 de ani) așteapta sa fie audiata la TAS, dupa ce a fost suspendata timp de 4 ani de ITIA, pentru dopaj, Patrick Mouratoglou urmarește cu atenție circuitul feminin. Și se declara incantat de revenirea lui Naomi Osaka. Naomi Osaka (26 de ani) va reveni in circuit la finalul…

- Simona Halep, suspendata din tenis pentru patru ani pentru dopaj, a dezvaluit intr-un interviu acordat Euronews ca nu a mai vorbit cu fostul ei antrenor Patrick Mouratoglu de cateva luni și nu se mai antreneaza la academia pe care francezul o conduce.„Am incetat sa mai lucrez cu Academia (Mouratoglu)…

- Colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou a inceput in aprilie 2022, dar lucrurile au luat-o la vale dupa ce fosta lidera WTA a fost suspendata 4 ani pentru dopaj și aceasta a anunțat acum ca nu mai lucreaza cu antrenorul francez.

