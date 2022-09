Veste bună privind impozitarea pensiilor Pana ce guvernanții noștri vor decide cu cat și de cand vor crește pensiile, pare mai sigura și mai curand realizabila o alta masura pe care partidele din Coaliție preconizeaza sa o ia și care ii privește pe foarte mulți pensionari. Este vorba despre pensiile cuprinse intre 2.000 și 3.000 lei, care, potrivit unui proiect […] Articolul Veste buna privind impozitarea pensiilor apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu , a declarat joi, ca pensiile vor crește in 2023 cu peste 5%. El a precizat ca „exista spatiu si mai exista si necesitate” pentru majorarea pensiilor anul viitor. Totodata, a adaugat ca decizia finala va fi luata in Coalitie. Ministrul Finanțelor a dat asigurari, joi,…

- Este un nou scandal in coaliție pe tema creșterii pensiilor și salariilor. PSD anunta cresteri de pensii si majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie. PNL spune ca nu au fost discutate astfel de masuri. Premierul, pe de alta parte, spune ca vor fi facu

- PNL vrea ca pensiile mai mici de 3.000 de lei sa nu mai fie impozitate, propunerea in acest sens fiind discutata in interiorul partidului. „Aceasta propunere de neimpozitare a pensiilor sub 3000 de lei a fost discutata, vom merge cu ea in coalitie", a declarat marti premierul Nicolae Ciuca, dupa sedinta…

- Nu vor crește incepand din aceasta toamna, insa Ministrul de Finante da asigurari ca toate pensiile vor creste de la 1 ianuarie 2023. „Cu siguranta, pensiile vor creste de la 1 ianuarie 2023. Cu cat vor creste, acest raspuns va veni in urma „votului” in care economia functioneaza in acest an. Dar,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 21 iulie, ca pensiile militare nu se incadreaza la categoria pensii speciale, prin urmare nu pot fi suprataxate. Potrivit informațiilor Libertatea insa, Comisia Europeana a cerut, in trei scrisori oficiale, ca Romania sa includa și pensiile militare in reforma…

- PSD iși pastreaza locul intai in intențiile de vot, cu un procent de 35% in intențiile de vot, potrivit ultimului sondaj Avangarde realizat la comanda PSD, in iunie. Conform sondajului publicat de hotnews.ro , PNL se situeaza pe locul al doilea, la mare distanța de partenerii de Coaliție. Liberalii…

- PSD isi pastreaza locul intai in intentiile de vot, cu un procent de 35- in intentiile de vot, potrivit ultimului sondaj Avangarde realizat la comanda PSD, in iunie. PNL se situeaza pe locul al doilea, la mare distanta de partenerii de Coalitie. Liberalii sunt creditati cu un scor electoral de 20-.…

- Fostul ministru liberal Dan Vilceanu a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca sa tai pensiile speciale este imposibil din punct de vedere constitutional. El a precizat ca impozitarea lor se poate face, insa cu riscul de a afecta si 5 sau 7- din pensionarii cu pensii mari, dar…