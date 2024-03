Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep poate juca din nou, dupa eliminarea suspendarii aplicata marii sportive. Cel mai probabil se va inscrie la Miami Open (19 martie a.c) dar in mod sigur va participa la turneul sau preferat de Grand Slam, Roland Garros, ce va incepe pe 26 mai a.c. Suspendarea Simonei Halep pentru dopaj, ce…

- Legea care ii obliga pe organizatorii de evenimente sa tipareasca pe bilete Imnul Național al Romaniei, pentru ca toți participanții sa il intoneze corect, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Sociologii insa nu sunt siguri ca romanii vor invața astfel imnul sau ca vor fi mai patrioți.

- Antrenorul spaniol Bartolome 'Tintin' Marquez va ramane pe banca tehnica a nationalei de fotbal a Qatarului pana in 2026, a anuntat Federatia de fotbal din aceasta tara, scrie EFE. Federatia si Marquez au ajuns la o intelegere pentru prelungirea contractului, dupa ce nationala a cucerit Cupa Asiei…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a refuzat sa spuna pe cine ar vota pentru Primaria Capitalei intr-o competitie in care ar participa doar Gabriela Firea si Nicusor Dan. De asemenea, liderul liberal a sustinut ca PSD si PNL nu au analizat inca varianta unui candidat comun pentru Primaria Generala. Liderul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi ca relatia Ucrainei cu NATO si UE „face parte din pachetul de negocieri” in fata Rusiei si a apreciat ca este „prea devreme” pentru a spune care va fi „rolul” celor doua organisme la care Kievul doreste sa adere, informeaza AFP. „NATO si UE fac ambele…

- Uruguayanul Jorge Fossati a fost numit in functia de selectioner al echipei de fotbal a statului Peru in locul lui Juan Reynoso, demis din functie pe data de 13 decembrie, a anuntat, miercuri, Federatia peruana de fotbal (FPF), citata de AFP, potrivit Agerpres.Fossati, in varsta de 71 de ani, va…

- La cateva ore dupa ce un tribunal din Anakara a decis sa-l plaseze in arest preventiv, Faruk Koca si-a prezentat demisia din funcția de președinte al lui Ankaragucu. Federația de Fotbal a Turciei a decis suspendarea tuturor meciurilor din țara dupa ce președintele clubului Ankaragucu și alți doi barbați…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat marti „evenimentele inacceptabile“ produse in Turcia. Reamintim ca un arbitru a fost batut la finalul meciului de campionat dintre Ankaragucu – Rizespor 1-1, disputat luni. „Nu exista absolut niciun loc pentru violenta in fotbal, pe teren sau in afara…