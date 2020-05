Vergil Chitac: Constanta se află la 210 mile de Crimeea, zonă rusească militarizată Contraamiralul in rezerva Vergil Chițac a opinat ca „Romania este un pivot in zona flancului sud-estic al NATO, trebuie sa fie o țara in care sa domneasca legea și sa iși construiasca instituții puternice. Trebuie sa iși dezvolte armata pentru a modela mediul extern, sa devina o țara independenta enegetic și sa fie o alternativa de aprovizionare a Europei cu gazul din Marea Neagra ca sa nu mai depinda de gazul rusesc. Sa devina o autoritate energetica in zona aceasta”. Senatorul Chițac a lansat un atac dur la adresa PSD menționand ca asistații social și conducerile politizate ale instituțiilor… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

