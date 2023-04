Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca la Husi, de Pastele Catolicilor, primarul Ciupilan a dat pui la electoratul care tocmai se pregatea sa iasa din post, a cuprins judetul si credinciosii ortodocsi au inceput Saptamana Patimilor inghitind in sec. Ca sa ridice miza, Dumitru Buzatu, aflat intr-o oarecare competitie cu primarul…

- CONTROVERSE… Detalii șocante ies la iveala in cazul morții hușeanului in varsta de 41 de ani, Bogdan, cel care a decedat in spitalul Huși, in noaptea de 3 spre 4 aprilie! Dupa moartea acestuia, Poliția s-a deplasat la locuința lui și a sigilat garsoniera, pentru cercetari. Ciudat este insa ca, intre…

- PARTICIPARE MERITUOASA… Trei elevi de la scoala Profesionala Speciala „Sfanta Ecaterina” Husi au castigat doua premii la concursul profesional din cadrul proiectului educational regional „Meseria – cale spre succes”. Este vorba despre elevii Bica Mihaita Iulian si Ciortan Vasile Constantin, care au…

- REZULTATE… Elevii vasluieni au obtinute rezultate foarte bune si la etapa judeteana a Olimpiadei de Religie, desfasurata pe 18 martie in doua unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala „Vasile Parvan” Barlad si Scoala Gimnaziala „Anastasie Panu„ Husi. Astfel, judetul Vaslui va fi reprezentat la etapa…

- BRAVO… Judetul Vaslui va fi reprezentat de noua elevi la Olimpiada Nationala de Geografie. Sapte dintre acestia invata la Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad, iar cate unul, la Liceul „Mihail Kogalniceanu” Vaslui, respectiv la Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” Husi. Cel mai bun rezultat…

- REZULTATE… Patru elevi din judetul Vaslui s-au calificat la etapa nationala a Olimpiadei de Chimie. Este vorba despre o eleva de clasa a VIII-a – Bianca-Elena Pirau de la Scoala Gimnaziala „Mihai David„ Negresti (profesor indrumator Parau Irina-Elena) si trei elevi de clasa a XI-a, unul din Vaslui si…

- UPDATE… Nici bine nu s-a dus pe toboganul noutaților faptul ca primarul Ioan Ciupilan și-a facut o poza cu ministrul Grindeanu, anunțand ca au semnat „un parteneriat” cu CNAIR-ul pentru proiectul Variantei Ocolitoare a Hușului, caci cei care cunoscut mai indeaproape hațișurile politicii au și dat verdictul:…

- DE RASU’-PLANSU’… Dupa ce timp de o saptamana de zile a distrus cosurile de gunoi stradale din municipiul Husi, a luat cu asalt tomberoanele si a stricat gazonul din centrul targului, individul ciudat care a tot bantuit prin urbe a fost, in sfarsit, identificat. Este vorba despre un barbat din localitatea…