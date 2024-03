Stiri pe aceeasi tema

- PROBLEME… Hușenii gospodari s-au apucat in forța de facut curat prin curți și gradini, iar unii, din exces de zel, au scos toate resturile vegetale pe marginea drumurilor, pe trotuare, in așteptarea unui vehicul care sa le ia numaidecat. Numai ca la Huși, ridicarea acestor resturi vegetale nu se face…

- ARANJAMENTELE DIN POLITICA VASLUIANA… Au mai ramas cinci luni pana la alegerile europarlamentare, iar in județul Vaslui se fac ultimele pregatiri inainte de startul campaniei electorale. Partidele politice par a fi dispuse sa faca orice pentru a ieși triumfatoare, de la alianțe neașteptate, transferuri…

- PERICOL... Secția de pompieri Huși a intervenit cu doua autospeciale, o ambulanța SMURD și echipaje specializate pentru salvarea, degajarea și acordarea primului ajutor victimelor unei explozii care s-a produs intr-un imobil din localitatea Lunca Banului, comuna Lunca Banului. La fața locului a intervenit…

- UNII DA, ALȚII BA… Echipele de deszapezire care au avut de curațat strazile din municipiul Huși au dus o lupta susținuta nu doar cu nameții, ci și cu… mașinile parcate peste tot, prin oraș. Degeaba au incercat șoferii utilajelor sa intre printre blocuri, pe fiecare straduța, pentru o destroienire mai…

- EDILITAR… Hușenii au primit de la… Moș Craciun o noua oglinda retrovizoare, care sa le fie de folos șoferilor care trec pe strada Corni, prin zona din proximitatea Dispensarului medical. Cea veche a fost inițial distrusa in urma unui accident rutier, iar oglinda pusa in loc nu a stat prea mult unde…

- REVERS… Husenii au criticat autoritatile locale pentru faptul ca nu se ingrijesc cum trebuie de drumurile din oras, cea mai recenta sesizare publica vizand lipsa unei oglinzi retrovizoare intr-o zona unde se intampla des accidente, din cauza vizibilitatii reduse, insa iata ca a venit si randul autoritatilor…

- Unul dintre politistii arestati in dosarul agentilor corupti de la Husi isi nota in agenda toate incasarile: ESEC…. Politisii de la Husi, arestati in dosarul instrumentat de ofiterii Anticoruptie, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui, vor face Craciunul dupa gratii. Nici ei, si…

- TRIST, DAR ADEVARAT… Nici a Romaniei, nici a Spaniei! Gilberta, tanara talentata din Husi care a visat pe merit ca poate fi „Vocea Romaniei”, nu a ajuns in semifinalele celebrei competitii, pentru ca nu fost votata de aproape nimeni din cei in care si-a pus nadejdea pana in ultima clipa si la care a…