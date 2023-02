Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara (pe 26 februarie - n.r.), un reprezentant al lui Sizemore, Charles Lago, a publicat o declarație in care a dezvaluit ca nu exista nicio șansa de recuperare a acestuia, potrivit The Guardian.„Astazi, medicii au informat familia sa ca nu mai exista nicio speranța și au recomandat decizia de…

- Vedetele au defilat in cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu la cea de-a 29-a ediție a premiilor Screen Actors Guild, care a avut loc duminica, 26 februarie, la Fairmont Century Plaza din Los Angeles. SAG Awards celebreaza cele mai bune filme și emisiuni ale anului, voturile fiind acordate chiar…

- Red Carpet SAG Awards 2023. Cum au impresionat vedetele! Sezonul premiilor continua la Hollywood, iar ieri a avut loc, la Los Angeles, ceremonia de decernare a Screen Actors Guild (SAG) Awards, ocazie cu care vedetele au atras toate privirile pe Red Carpet! Iata in continuare ce ținute au ales sa poarte,…

- La Gucci, De Sarno va fi insarcinat sa revigoreze finantele unui brand care a reprezentat doua treimi din profiturile Kering in 2021, dar care si-a pierdut din atractivitate in ultimii ani, dupa o crestere stelara in 2015-19. De Sarno, in varsta de 39 de ani, si-a inceput cariera la Prada in 2005, s-a…

- Cele mai frumoase apariții vestimentare de la Golden Globes 2023 Aseara a avut loc, la Los Angeles, ediția cu numarul 80 a Galei de decernare a Golden Globes . Pe covorul roșu al evenimentului și-au facut apariția zeci de vedete de top de la Hollywood. Cele mai mari vedete din lumea televziunii, a filmului…

- De Revelion, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava a avut apariții consistente la doua posturi naționale de televizune, fiind vorba despre TVR1 și Realitatea Plus. Directorul ansamblului, Sorin Filip, a declarat, la Radio Top, ca la TVR1 s-au difuzat doua ore și jumatate din…

- Eleganța pe Red Carpet. Cum s-au imbracat vedetele la The Fashion Awards 2022! Ediția din acest an a The Fashion Awards a avut loc la Royal Albert Hall din Londra. Este vorba de o ceremonie dedicata industriei de moda, organizata anual in Marea Britanie din 1989 incoace. Pe covorul roșu și-au facut…