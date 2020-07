Statele Unite au anuntat marti o prima de cinci milioane de dolari pentru orice informatie care va permite arestarea presedintelui Curtii Supreme a Venezuelei, Maikel Moreno Perez, inculpat in martie de justitia americana pentru spalare de bani, noteaza AFP. Potrivit sefului diplomatiei americane, Mike Pompeo, in cursul ultimilor ani, acesta "a primit personal mita in bani sau bunuri materiale pentru a influenta rezultatul unor procese penale sau civile". "Moreno Perez a primit mita in schimbul unor decizii judicare" in "peste 20 de dosare", in favoarea punerii in libertate a unor persoane retinute…