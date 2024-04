Biden atacă din nou problema datoriei studenţeşti Joe Biden si-a dezvaluit proiectul in Wisconsin, un stat situat in regiunea Marilor Lacuri, care urmeaza sa joace un rol hotarator in alegerile din noiembrie, in care urmeaza sa-l infrunte pe predecesorul sau republican Donald Trump. Biden announces alternative student-debt relief plan that could forgive loans for as many as 26 million Americans — Bloomberg (@business) Pentru beneficiari, masurile anuntate luni ”inseamna ca vor putea respira un pic, sa nu mai aiba sentimentul ca rambursarea datoriei din studentie se afla in concurenta cu nevoi de baza ca alimentatia sau sanatatea”, a anuntat intr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

