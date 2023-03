Cel putin 19 functionari publici au fost arestati in Venezuela in cadrul "cruciadei" anticoruptie care l-a doborat pe ministrul petrolului, a anuntat marti presedintele parlamentului Jorge Rodriguez, in cursul unei sedinte dedicate cazului, noteaza AFP, citat de Agerpres.

"Pana in prezent, au fost arestate 19 persoane si sunt sigur ca vor fi mai multe", a declarat Rodriguez, in timp ce Adunarea a votat pentru sprijinirea Politiei nationale anticoruptie in "cruciada" sa care loveste in special uriasa companie nationala a petrolului Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Fii la curent cu cele…