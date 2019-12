Veneția a organizat referendum pentru a se desprinde de vecinătatea sa continentală Veneția a organizat referendum pentru a se desprinde de vecinatatea sa continentala Un referendum pentru a separa Venetia de vecinatatea sa continentala a esuat din cauza participarii insuficiente la vot, au anuntat autoritatile orasului. Municipalitatea Veneţiei cuprinde în prezent Mestre, oraş continental cu tot mai mulţi navetişti, şi centrul lagunei Veneţia, faimos, dar care se depopulează. Cel puţin peste 50% dintre alegătorii eligibili ar fi trebuit să se prezinte pentru validarea votului de duminică asupra desprinderii celor două… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un referendum pentru a separa Venetia de vecinatatea sa continentala a esuat din cauza participarii insuficiente la vot, au anuntat luni autoritatile orasului, relateaza DPA. Municipalitatea Venetiei cuprinde in prezent Mestre, oras continental cu tot mai multi navetisti, si centrul lagunei…

- Un referendum pentru separarea Venetiei de vecinatatea sa continentala a esuat din cauza participarii insuficiente la vot, au anuntat luni autoritatile orasului, relateaza Agerpres. Majoritatea celor care au votat s-au declarat insa pro-separare.Municipalitatea Venetiei cuprinde in prezent Mestre,oras…

- Un referendum pentru a separa Venetia de vecinatatea sa continentala a esuat din cauza participarii insuficiente la vot, au anuntat luni autoritatile orasului, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Municipalitatea Venetiei cuprinde in prezent Mestre, oras continental cu tot mai multi navetisti,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Slovenia ca Agentia pentru Mediu a emis un cod portocaliu, pentru vestul tarii, fiind prognozate vant si ploi torentiale pentru duminica, pe durata serii si a noptii,…

- „Educație pentru integritate” din cadrul proiectului de și pentru tineret „Educație pentru siguranța și sanatatea tinerilor ” organizat de Centrul de Tineret Focșani In cadrul proiectului de tineret „Educație pentru siguranța și sanatatea tinerilor ” organizat de Centrul de Tineret Focșani, in data…

- Evenimentul a fost organizat de Centrul pentru Inovație in Medicina, cu ocazia Saptamanii Europene a Biotehnologiei. Romania s-a numarat printre cele 16 țari europene care au marcat prin manifestari specifice Saptamana Europeana a Biotehnologiei, Bucureștiul fiind gazda in aceasta perioada a celei…

- Copiii salariaților de la Artifex au organizat, ieri, o parada de moda in care au prezentat creațiile realizate in tabara de vara. Evenimentul a fost organizat la Resort Laguna din Focșani unde fetițele au prezentat costumele pe care le-au desenat in tabara iar baieții au expus leaganele construite.…

- O tabara de romani fara casa, in centrul Londrei, a fost distrusa de politie. Romanii aveau televizoare plate, in corturi si evacuarea lor s-a facut cu scandal, potrivit observator.tv.Polițiștii din cartierul Mayfair au intrat in forta int-ro tabara de romani fara adapost, acestia locuind…