Vehicule robotizate submersibile vor parcurge in urmatoarele patru luni apele glaciale si agitate din jurul insulei Georgia de Sud pentru a colecta date cu ajutorul carora se va putea stabili daca un aisberg antarctic urias a afectat fauna salbatica din acest teritoriu britanic de peste mari, situat in largul Americii de Sud, au anuntat oameni de stiinta citati miercuri de Reuters. Aisbergul, cunoscut sub numele de A68a, s-a apropiat de insula din Oceanul Atlantic de Sud sub forma unui bloc unic de peste 4.000 de kilometri patrati in luna decembrie, apoi a inceput sa se fragmenteze in bucati enorme…