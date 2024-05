Vezi ce spune Poliția despre conflictul de ieri din Kaufland Ieri, TurdaNews relata despre un conflict spontan care a avut loc in incinta supermarket-ului Kaufland din oraș. IPJ Cluj a venit astazi cu clarificari despre conflict. „O femeie de 34 de ani din Turda a facut sesizarea la 112. Au fost implicate 5 persoane, care s-au intalnit intamplator in supermarket, iar pe fondul unor discuții mai vechi s-a iscat un conflict. Femeia de 34 de ani a depus plangere penala pentru lovire și alte violente, dar nicio persoana nu a solicitat ingrijiri medicale. Toate persoanele sunt din Turda și au varste cuprinse intre 29 și 54 de ani” au transmis reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

