Azi s-a inaugurat patinoarul artificial de la Turda! Va fi deschis zilnic! (VIDEO)

- Oficialii organizației locale a Partidului Oamenilor Liberi (POL) Turda au anunțat ca s-a inceput fuziunea prin absorbție a filialei de partid in filiala locala PNL Turda, dupa mai multe discuții intre cele doua formațiuni politice. Primele demersuri de oficializare ale noii apartenențe a celor de la…

- Situat in apropierea municipiului Cluj-Napoca, Castelul din Gilau, aflat intr-un amplu proces de reabilitare, va fi inaugurat in curand, iar spațiul fostei reședințe nobiliare va fi dedicat activitaților culturale.

- Peste tot in lume, chiar acum, exista cel puțin un pasionat de jocuri video. In același context, in 2023, industria jocurilor de noroc a generat un venit de 365,6 miliarde de dolari, deci vorbim de una din cele mai dinamice piețe, inclusiv in Romania, unde activeaza companii de top in domeniu. Așa ca,…

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, unitate sanitara care funcționeaza in subordinea Consiliului Județean Cluj, organizeaza vineri, 15 martie, Zilele Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca – Centru de excelența in bolile pulmonare. Evenimentul științific…

- Fabrica de medicamente STADA este cea mai de impact investiția a anului in Romania, conform Business Review, care i-a premiat pe cei de la STADA cu aceasta distincție. ”Mulțumim, Business Review pentru premiul “The Most Impactful Investment of the Year” și oportunitatea de a aduce proiectul de investiție…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a dat detalii despre participarea sa la workshop-ul de planificare strategica pentru identificarea unor oportunitați de dezvoltare a municipiului Turda. „Am participat la workshop-ul de planificare strategica pentru identificarea unor oportunitați de dezvoltare…

- Consilierii USR Turda și PMP Turda s-au luat azi la harța, in spațiul public, dupa ședința Consiliului Local in care s-a dezbatut proiectul de buget al municipalitații, pentru acest an. Totul a pornit de la un amendament in care consilierul USR, Gabriela Blanița, a avut o propunere legata de construirea…

- Va prezentam imagini din culise, oferindu-va o privire in interiorul pregatirilor pentru deschiderea Centrului Multifuncțional. Cristian Matei, primarul municipiului Turda: “Prin acest proiect, am transformat o zona care era neglijata și neutilizata intr-o oaza de liniște și relaxare pentru toți locuitorii…