Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, Romania a trmis un nou transport cu alimente și articole de cazarmament (corturi, saci de dormit, paturi etc), pentru populația din Fașia Gaza, puse la dispoziție de dministrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, anunța Guvernul. Decizia de acordare a pachetului…

- In ziua de 22 Aprilie 1867 s-a adoptat prima lege monetara din Romania, prin care Leul a fost desemnat unitatea monetara a Statului Roman. Foto: Sediul monetariei din Soseaua Kisselef 1 leu era era marcat cu valoarea si armele/stemele tarii, fara vreun semn distinctiv al puterii suzerane, (cum prevedea…

- Conflictul israeliano-iranian a intrat intr-o noua faza, dupa ultima acțiune a Iranului. Politologul Ioana Constantin-Bercean explica, intr-o analiza pentru „Adevarul”, cine caștiga și cine are de pierdut, dar și unde se situeaza Romania și cum ar putea evolua lucrurile.

- Guvernul a venit cu un prim comentariu cu privire la legea propusa in Romania, care va permite militarilor romani sa intervina in alte țari. „R. Moldova este un stat neutru. Aceasta neutralitate este prijinita inclusiv de catre cetațenii țarii și orice modificare a acestui subiect este in mainile cetațenilor.…

- Valea Hartibaciului, o zona pitoreasca din județul Sibiu, gazduiește o colecție unica de papuși imbracate in costume populare tradiționale. Colecția, formata din aproape 300 de papuși, este opera a doi foști profesori, Maria și Mircea Dragan. Valea Hartibaciului, care se intinde din Barcuț, localitate…

- „Andrei, Cristian, Antonio, Codrin sunt doar cativa dintre tinerii cu care m-am intalnit azi si care mi-au povestit de ce au ales sa invete o meserie. Adevarul este ca piata muncii din Romania are mare nevoie de tineri precum ei, care sa fie specializati in profesii care ajung sa fie mult mai bine platite…

- Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024, fiind actul normativ