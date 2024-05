Stop cardiac în supermarket! Un bărbat a fost transportat la spital Ieri, in jurul pranzului, un barbat a facut un stop cardio-respirator, intr-un supermarket din Cluj Napoca, de pe strada Titulescu. Conform colegilor de la stiridecluj.ro , este vorba de un barbat de 67 ani, care a fost resuscitat. Din fericire, acesta a raspuns manevrelor, fiind transportat la spital. „Resuscitarea nu a durat foarte mult, astfel incat la ora 15:15 a fost deja predat la UPU Cluj” au transmis cei de la ISU Cluj colegilor de la stiridecluj.ro Conform aceleiași surse , apelul a venit la ora 14:37, echipajele SMURD ajungand in cateva minute. Fotografie cu caracter ilustrativ Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

