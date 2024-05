Litoralul pentru toți este un program dedicat turiștilor care doresc sa iși petreaca vacanța la mare in afara sezonului de varf, cand stațiunile și plajele sunt mai puțin aglomerate, dar inca incalzite de soare. Programul ofera reduceri semnificative la tariful de cazare pentru șederi de minim 6 nopți. Programul se desfașoara in perioada 3 mai - 20 iunie și 1 septembrie - 15 octombrie, iar in cadrul sau se inscriu an de an hoteluri de 2, 3 și 4 stele din toate stațiunile de pe litoralul romanesc. Iata ce prețuri sunt la hotelurile de la mare anul acesta!