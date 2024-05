Periimplantita: Cauze și tratament recomandat De cele mai multe ori, pacienții care au trecut recent prin intervenția de implant dentar au tendința de a crede ca nimic nu le mai poate afecta zambetul. In realitate, implantul dentar se ingrijește cu responsabilitate, printr-o igiena riguroasa, completata de vizite regulate la stomatologie. Poți alege o clinica stomatologica in București , unde sa mergi de 2 ori pe an. In acest fel, te poți bucura de o dantura sanatoasa și poți afișa, fara rețineri, zambetul la care ai visat mereu. Ce se poate intampla in caz contrar? Poate aparea periimplantita – o inflamație puternica, ce are un singur scop:… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

