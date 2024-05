22 mai 2024: COD PORTOCALIU de FURTUNĂ în Alba, până la ora 21.30. Localitățile vizate 22 mai 2024: COD PORTOCALIU de FURTUNA in Alba, pana la ora 21.30. Localitațile vizate 22 mai 2024: COD PORTOCALIU de FURTUNA in Alba, pana la ora 21.30. Localitațile vizate Meteorologii ANM au emis miercuri 22 mai 2024, o atenționare meteo cod portocaliu de furtuna in Alba, valabil pana la ora 21.30 in mai multe localitați din județ. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente […] 22 mai 2024: COD PORTOCALIU de FURTUNA in Alba, pana la ora 21.30. Localitațile vizate Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

