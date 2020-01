Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de carne pe cap de locuitor a atins in 2018 un record istoric pe ultimii 30 de ani, ajungand la proape 77 de kilograme, in crestere cu 5 kilograme fata de 2017 si cu 10 kg fata de 2016, informeaza Ziarul Financiar.In 2013, consumul de carne per capita era de 54 de kilograme, arata…

- Barometru: Industria din Romania a intrat in contractie puternica in decembrie, comenzile pentru export au atins un record minim istoric Activitatea din industrie a inregistrat, in decembrie 2019, o contractie puternica, iar scaderea comenzilor pentru export a atins un record istoric, pana la 32 de…

- Consumul national de energie electrica a ajuns joi dimineata la cele mai mari niveluri din aceasta iarna, depasind 9.300 de MW, in timp ce importurile se apropie de capacitatea maxima a retelei, potrivit datelor Transelectrica, analizate de AGERPRES. Consumul cel mai mare a fost atins la ora…

- Numarul de autovehicule noi crește in Romania de la o luna la alta. Anul acesta s-a atins un nou record de mașini noi vandute in țara noastra.Pe primul loc in acest top se afla, de departe, marca Dacia, care a vandut 45.307 unitați noi in intervalul ianuarie-noiembrie 2019 .Locul 2 este ocupat de Renault,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a declarat vineri, in cadrul conferintei Focus Energetic ca Romania nu trebuie sa se ingrijoreze in privinta gazelor naturale, pentru ca stocurile au atins un maxim istoric de aproape 3 miliarde de metri cubi, potrivit Mediafax.ro."Romania…

- Leul pierde teren in fața monedei unice europene și atinge un minim record joi. Banca Naționala a Romaniei a publicat un curs de 4,7669 lei pentru un euro, care depașeste astfel maximul istoric, inregistrat in luna ianuarie a acestui an, cand a fost de 4 lei și 65 de bani. Asta inseamna o creștere de…

- Leul s-a depreciat joi cu 0,34 bani (0,07%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4.7669 lei/euro. Acesta este cel mai mare nivel al monedei europene inregistrat vreodata in Romania.

- Consumul anual de peste in Romania a crescut de la 4,5 - 5 kilograme pe locuitor inainte de 2013 la aproape 7 kilograme in prezent, dar acesta s-ar putea majora semnificativ daca se va face un management pentru limitarea speciilor de pasari invazive la nivelul intregii tari, a declarat, joi, pentru…