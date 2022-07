”Vedeta” Târgului de Turism de la New York, școlită în era Boc, a ajuns consilier la Salrom Societatea Naționala a Sarii SA-Salrom a devenit jucaria preferata a ministrului Florin Spataru, iar omul sau impus de el in fruntea acestei societați a facut o serie de numiri pe criteriu clientelar și nicidecum profesional. Consilier controversat la directorul Salrom care s-a propus și votat… director general Dan-Constantin Dobrea, din Galați, adica de unde provine ministrul Florin Spataru, este in continuare director general interimar la Salrom pentru inca doua luni, dupa ce in 15 februarie 2022, el se propusese și tot el se votase in Consiliul de Administrație pentru ocuparea acestei funcții.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

