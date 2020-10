Stiri pe aceeasi tema

- Dupa nenumaratele acte de violențe dintre Bianca și Alex, Victor Slav a decis ca este cazul sa aiba o discuție ca de la barbat la barbat cu actualul iubit al fostei sale soții. Bianca Dragușanu, poveste de dragoste ca in telenovele Atunci cand vine vorba despre scandaluri și povești de dragoste incurcate,…

- Andrei David, concurent ”Puterea Dragostei” sezonul 3, și-a dorit ca in aceste momente sa fie singur, pentru a-si plange bunica. El a refuzat, de asemenea, sa mearga la distracția cu baieții de pe plaja. „Cu deosebit regret și deosebita tristețe, va informam ca bunica lui David a decedat și…

- Adriana de la Survivor Romania a surprins pe toata lumea cand marturisea ca are un iubit american, Stanley Agyeman, in varsta de 30 de ani, cu care era impreuna din toamna anului trecut. Totuși, cand nimeni nu se aștepta, razboinica și militarul american s-au desparțit! ”De curand, m-am intors…

- Vedeta s-a desparțit in urma cu o luna de iubit, cand erau la un pas sa se casatoreasca, dupa 6 ani de relație. La scurt timp, si-a gasit feririrea in brațele lui Paul George Lung, un milionar din Cluj, și lucrurile pareau sa se așeze favorabil in ceea ce o privește. Insa povestea lor de dragoste…

- Care este parerea sincera a lui Alex Bodi despre fostul soț al Biancai Dragușanu? Ce a declarat actualul iubit al divei despre tatal copilului ei? Ce parere are Alex Bodi despre Victor Slav? Bianca și Bodi se afla acum in vacanța pe Coasta de Azur, iar deși se bucura la maximum de fiecare clipa impreuna,…

- "Unde-i Ilinca cea frumusica de altadata? Erai o superbitate de femeie inainte de aceste interventii si inainte sa exagerezi cu sportul. Ma uit cu placere la Bravo ai stil din 2017-2018 si te admir acolo, erai speciala. Acum esti la fel ca toate celelalte femei care vor sa arate ca altcineva...asta…