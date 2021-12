Stiri pe aceeasi tema

- In județul Timiș au fost identificate 85 de mori de macinat cereale, avand valoare istorica ridicata. Au fost descoperite de Asociația „Acasa in Banat” și se dorește introducerea lor in circuitul turistic, in cadrul proiectului „Morile Banatului, patrimoniul industrial din județul Timiș”. Mori de macinat…

