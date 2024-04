Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 13 ani din Giurgiu a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiata de un tanar din București, cu 7 ani mai mare. La scurt timp de la comiterea faptei, suspectul a fost prins de polițiști și a fost dus la audieri, scrie news.ro.

- Un cetațean din Ucraina, depistat la frontiera cu 3 certificate de naștere pentru minori - false, a solicitat azil pe teritoriul Republicii Moldova, conform unui comunicat emis de reprezentanții Poliției de Frontiera.

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru acuzatia ca si-ar fi ucis bunicul, in varsta de 72 de ani, aplicandu-i mai multe lovituri cu un corp dur, in zona capului, in apartamentul in care locuiau impreuna, din Zalau, transmite Agerpres.

- Un tanar din Bistrița-Nasaud a ramas fara permis de conducere pentru urmatoarele 120 de zile, dupa ce a fost inregistrat de radar ca circula cu peste 200 km/h prin localitatea Jucu din județul Cluj. In plus, polițiștii clujeni i-au administrat și o amenda zdravana. Potrivit IPJ Cluj, la data de 21 martie,…

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Vrancea dupa ce a fost prins la Focsani, in trafic, cu aproximativ doua kilograme de droguri pe care le-ar fi adus din Olanda, prin intermediul unei firme de curierat, si ar fi intentionat sa le comercializeze, a informat, marti,…

- Un tanar din Targoviște, in varsta de 32 de ani, a fost arestat preventiv dupa ce a fost identificat la volan, in cursul serii de joi, beat crița și fara permis de conducere, fiindca acesta ii fusese suspendat. Dupa ce a fost reținut, iar apoi prezentat in fața magistraților, barbatul a primit un mandat…

- Miercuri in jurul orei 00.02, in timp ce polițiștii de la Gura Humorului patrulau pe raza de competența, au oprit autoturismul ce se deplasa pe bd. Bucovina direcția Suceava spre centrul orașului Gura Humorului și care s-a oprit pe str. Cetații. S-a constatat ca la volanul autovehiculului se afla…

- Un tanar este cercetat intr-un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dupa ce polițiștii i-au confiscat o arma cu aer comprimat pe care o deținea fara drept. „La data de 10 februarie a.c., polițiștii Sectiei 6 Poliție Rurala Gavojdia in urma unor informații…