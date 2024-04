Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a anuntat punerea sub acuzare a fostului premier Petre Roman si a fostului vicepremier Gelu-Voican Voiculescu pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din iunie 1990. De asemenea, au fost pusi sub acuzare fostul director al SRI Virgil Magureanu, Adrian…

- Parchetul General a anuntat oficial, joi, punerea sub acuzare a fostului premier Petre Roman si a fostului vicepremier Gelu-Voican Voiculescu pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din iunie 1990.

- Parchetul General a anuntat oficial, joi, punerea sub acuzare a fostului premier Petre Roman si a fostului vicepremier Gelu-Voican Voiculescu pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din iunie 1990, potrivit Agerpres.

- Parchetul General a anuntat oficial, joi, punerea sub acuzare a fostului premier Petre Roman si a fostului vicepremier Gelu-Voican Voiculescu pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in dosarul Mineriadei din iunie 1990.

- Procurorii au inceput astazi audierile in Dosarul Mineriadei din 1990, la 34 de ani distanța de la violentul incident. Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu și Virgil Magureanu sunt numiți "suspecți" in acest dosar.

- Fostul permier Petre Roman a ajuns joi dimineața la Parchetul General, pentru a i se aduce la cunoștința acuzațiile in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Petre Roman este acuzat de infracțiuni contra umanitații intr-un dosar in care mai sunt cercetați fostul președinte Ion Iliescu, Gelu Voican…

- Petre Roman, Gelul Voican Voiculescu și Virgil Magureanu au fost citați pentru a se prezenta joi dimineața la sediul Parchetului General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au fost pusi din nou sub acuzare in dosarul Mineriadei din iunie 1990. De asemenea, sunt asteptati la Parchetul General general…

- Procurorii militari de la Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti, dupa refacerea dosarului Mineriadei, ar fi decis punerea sub acuzare a fostului președinte al Romaniei Ion Iliescu - pentru crime impotriva umanitații și ar fi cerut aviz de la președinte in cazul lui Petre Roman…