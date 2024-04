Stiri pe aceeasi tema

- O noua plenara la Bruxelles, un nou punct pe i pus de Vlad Botoș. europarlamentar USR, membru al grupului Renew Europe. Ieri seara, in plenul... The post USR: „Vlad Botoș neobosit in Parlamentul European in lupta sa pentru drepturile romanilor in Schengen” (P) appeared first on Special Arad · ultimele…

- Vlad Botoș, europarlamentar USR, membru al Grupului Renew Europe in Parlamentul European face o analiza a potențialului apartenenței la Uniunea Europeana pentru domeniul sanatații din Romania, ce ar putea aduce aceasta apartenența pentru pacienții, dar și pentru cetațenii romani.

- ”Un europarlamentar, un politician, este ales sa faca viața mai ușoara pentru oameni. Acesta ar trebui sa fie cel mai important obiectiv pentru politicieni.”, Vlad Botoș. Membru in comisia pentru Protecția Consumatorului și Piața Interna, Vlad Marius Botoș, europarlamentar USR, membru al grupului…

- Europarlamentarul USR Vlad Botoș, membru al grupului politic Renew Europe din cadrul Parlamentului European, a declarat ca aderarea parțiala a Romaniei la Spațiul Schengen, limitata la calea aeriana și maritima, care va intra in vigoare la 31 martie, reprezinta un eșec al Guvernului și Președinției…

- Parlamentul European a aprobat, joi, regulamentul privind portofelul digital european (eID), dosar pe care eurodeputatul REPER Alin Mituta l-a coordonat din partea Renew Europe. Prin aceasta initiativa de digitalizare a relatiei dintre cetateni si stat, ar urma sa fie eliminat timpul petrecut la ghisee,…

- Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord asupra directivei privind calitatea aerului care aduce mai multe imbunatatiri si drepturi pentru cetateni, asigurand un aer mai curat si preventie impotriva bolilor pulmonare foarte grave cauzate de poluare, informeaza…

- Vlad Marius Botoș, europarlamentar USR și membru al grupului Renew Europe din Parlamentul European ne explica pe scurt și clar cum se iau deciziile in... The post Vlad Botoș, europarlamentar USR: „Cine ia deciziile in Uniunea Europeana?” (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Uniunea Europeana (UE) a ajuns la un acord asupra unui ”card european pentru dizabilitate” ce va permite, in toate cele 27 de state ale UE, acelasi tratament preferential in mijloacele de transport, la manifestatiile culturale, muzee sau centre sportive, a anuntat vineri Parlamentul European. „Persoanele…