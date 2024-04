Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal ucrainean a dispus vineri, 26 aprilie, ca ministrul Agriculturii Mikola Solski sa fie arestat, acesta fiind acuzat de corupție, mai exact pentru implicare in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, dupa cum relateaza Reuters. Citește…

- Un tribunal rus a dispus miercuri ca Timur Ivanov, unul dintre adjunctii ministrului apararii Serghei Soigu, sa fie mentinut in arest preventiv, fiind suspectat de luare de mita, acesta fiind cel mai pregnant caz de coruptie de cand presedintele Vladimir Putin a trimis trupe in Ucraina in 2022, relateaza…

- Senatul a aprobat cu 79 de voturi ”pentru” si 18 ”impotriva” patru proiecte de lege adoptate sambata de Camera Reprezentantilor, dupa ce liderii republicani din Camera au schimbat brusc cursul saptamana trecuta si au permis un vot asupra celor 95 de miliarde de dolari, in mare parte ajutor militar pentru…

- Un amplu pachet de ajutor extern a trecut cu usurinta, marti seara tarziu, in Congresul SUA, dupa luni de amanare, deschizand calea pentru o noua finantare de miliarde de dolari pentru Ucraina, in contextul in care forta de invazie a Rusiei avanseaza si Kievul duce lipsa de provizii militare, transmite…

- Guvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intenționeaza sa il demita pe comandantul militar suprem al țarii care controleaza razboiul impotriva forțelor de ocupație ruse, au declarat vineri doua surse bine informate citate de Reuters.

- O sursa oficiala ucraineana, respectiv SBU, principala agenție de informații și de securitate a țarii, a facut publica duminca o informație de-a dreptul bomba. Responsabili militari și șefi de intreprinderi ucraineni au deturnat 40 milioane de dolari in cadrul achiziționarii de armament la inceputul…