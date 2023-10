Vaslui. Festival medieval cu domnițe, ieniceri și dosare penale pentru organizatori Atmosfera medievala, vineri seara, pe strazile din orașul Vaslui, in cadrul primei ediții a Festivalului “Vasluiul imbracat in straie de sarbatoare medievala”. Evenimentul a inceput la ora 16:00, cu o serie de ateliere meșteșugarești medievale la Curtea Domneasca și a continuat cu o parada a costumelor de epoca. Ținutele domnițelor și ale cavalerilor de alta data au captat atenția tuturor vasluienilor, de la mic la mare. A fost, insa, și un lucru care nu i-a incantat deloc pe cei mici, ba chiar i-a speriat: focurile de arma trase de ieniceri. Nu s-au folosit gloanțe adevarate, ci petarde, insa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

