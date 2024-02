Dosare penale pentru soferi depistati sub influenta alcoolului sau a altor substante interzise.

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii brașoveni efectueaza cercetari in cadrul dosarelor penale pe care le-au deschis, dupa persoane au fost depistate conducand autoturismul, in timp ce se aflau sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive. La data de 10 februarie a.c., in jurul orei 00:30, in timp ce efectuau serviciul…

- Depistat in trafic, banuit de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante La data de 28 ianuarie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Rurala Petru Rares au efectuat activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe Drumul Judetean 171, prin Uriu. &nbs ...

- Nr. 43 din 29 ianuarie 2024BULETIN DE PRESA Depistat in trafic, banuit de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante La data de 28 ianuarie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Rurala Petru Rares au efectuat activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe Drumul…

- Șoferi prinși de polițiști, sub influența alcoolului sau a unor substanțe interzise, la data de 25 ianuarie a.c., in jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa au oprit pentru control, pe bulevardul Trandafirilor, in Pucioasa, un autoturism condus de un barbat, de 49 de ani.…

- La data de 19 ianuarie 2024, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 35 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 762, pe raza comunei Vidra, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- #IPJ INFRACȚIUNI CONSTATATE DE POLIȚIȘTI La volanul autovehiculelor fara permise de conducere Ieri, 8 ianuarie a.c., in jurul orei 00.00, polițiștii orașului Huedin au depistat un tanar de 23 de

- Mandat pus in aplicare de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu ndash; Postul de Politie Nicolae Balceascu au identificat un barbat, de 38 de ani, pe numele caruia instanta de judecata a emis mandat de executare…

- La data de 25 noiembrie 2023, in jurul orei 02.00, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia au depistat un barbat de 38 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Republicii din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu…