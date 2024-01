Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 43 din 29 ianuarie 2024BULETIN DE PRESA Depistat in trafic, banuit de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante La data de 28 ianuarie a.c., politistii Sectiei 5 Politie Rurala Petru Rares au efectuat activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe Drumul…

- Judecatoria Turda a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul cu nr. 718/P/2023 al Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, inculpatul fiind trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Din actul de sesizare…

- Barbat de 47 de ani, din județul Alba, posesor al unui mandat de executare al pedepsei cu inchisoarea pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, depsu la Penitenciarul Aiud Barbat de 47 de ani, din județul Alba, posesor al unui mandat de executare al pedepsei cu inchisoarea pentru…

- Duminica, 17 decembrie a.c., la ora 23.50, in localitatea salajeana Valea Pomilor, polițiștii Secției nr.1 Poliție Rurala Zalau au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un barbat de 31 de ani, din comuna Varșolț, județul Salaj. Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat…

- Mandat pus in aplicare de politisti Potrivit IPJ Constanta, la data de 4 decembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu ndash; Postul de Politie Nicolae Balceascu au identificat un barbat, de 38 de ani, pe numele caruia instanta de judecata a emis mandat de executare…

- Nr. 455 din 22 noiembrie 2023 UPDATE: RETINUT DE CATRE POLITISTII DIN VASLUI In completarea stirii de presa din buletinul informativ nr. 451, transmis de Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui la data de 20 noiembrie 2023, va informam: Ieri, 21 noiembrie 2023, in urma cercetarilor efectuate si in…

- Nr. 3044399 din 8 noiembrie 2023 DEPISTAT LA VOLAN FARA SUB INFLUENTA BAUTURILOR ALCOOLICE La data de 7 noiembrie 2023, in jurul orei 07.27, un echipaj de politie din cadrul Serviciului Rutier Galati a depistat in traficul rutier, un barbat cu varsta de 55 de ani, din comuna Branistea, judetul Galati…

- La data de 3 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 34 de ani. Acesta este banuit de comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, conducerea unui vehicul fara permis de conducere si detinere…