431 de amenzi date de polițiști în weekend-ul trecut Polițiștii clujeni au avut parte de un weekend plin, in care au acționat pe principalele artere din județ, pentru a preveni accidentele rutiere. Concluziile polițiștilor: In perioada 5-7 aprilie a.c., polițiștii rutieri din cadrul inspectoratului, sub coordonarea Serviciului Rutier au acționat pe principalele artere din județ pentru a preveni producerea accidentelor rutiere și cu scopul de a descuraja participanții la trafic sa incalce normele legale. S-a urmarit astfel impunerea respectarii regimului legal de viteza, responsabilizarea pietonilor, dar și depistarea conducatorilor auto aflați… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

