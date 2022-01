Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al PSD, ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca AUR are o crestere conjucturala in sondaje si va creste numai daca PSD si PNL fac greseala de a face un razboi intre ele sau razboaie interne. Vasile Dincu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic…

- Nu se pune problema ca Romania sa trimita soldați sau echipamente militare in Ucraina, a afirmat miercuri Vasile Dincu, intr-o declarație de presa oferita cu cateva ore inainte de ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Ministrul Apararii a precizat ca in cadrul ședinței vor fi propuse „o serie…

- Senatorul Alina Gorghiu il taxeaza pe ministrul Apararii, Vasile Dincu, cel care a spus ca trebuie sa revenim la situația de acum 30 de ani și sa cautam securitate alaturi de Rusia, nu impotriva Rusiei. Alina Gorghiu considera ca aceste declarații au fost facute ”inainte sa iși bea cafeaua”.”Vasile…

- Dana Budeanu il ataca virulent pe ministrul Apararii, Vasile Dincu, care a declarat ca studii sociologice realizate la nivel national indica faptul ca procentul romanilor care se arata reticenti fata de vaccinarea anti-COVID s-a dublat, in doar un an si jumatate. „Asta e preocuparea ministrului Apararii?…

- Masca purtata Vasile Dincu la ceremonia din Portul Militar Constanța era una de tip chirurgical, peste care a fost aplicat un strat textil, a anuntat, luni, ministrul Apararii, dupa ce a fost acuzat, in spațiul public, ca nu respecta legea care obliga la purtarea maștii sanitare sau FFP2

- "Orice eveniment din aceasta zona impacteaza negocierile pe care le are NATO in acest moment cu Rusialdquo; Prezent in portul militar Constanta, ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a facut cateva declaratii cu privire la situatia in care se afla Kazakhstan. "In Kazakhstan exista in acest moment…

- Jurnalista Emilia Sercan a facut o serie de comentarii acide, pe pagina sa de socializare, dupa ce Vasile Dincu, noul ministru al Apararii, a anuntat la ceremonia de investire ca "sper sa reusim sa aducem cati mai multi civili la cursurile Colegiului National de Aparare [...] pentru a crea un spirit…

- “Vom face o sedinta la partid cand vom avea forma finala a programului de guvernare. Sper ca maine, noi toti am agreat ca maine va fi forma finala. Ne trebuie o sedinta pentru a aproba forma finala a programului de guvernare si o vom lua din aproape in aproape. Dupa aceea urmeaza protocolul coalitiei,…