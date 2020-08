Vasile Dîncu: Alegerile trebuie amânate. Ne trebuie moarte pentru voturi? Președintele interimar al Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a declarat luni, într-un interviu la Mediafax, ca alegerile ar trebui amânate pâna în luna martie, iar despre moțiunea de cenzura spune ca &"este o cerere: toate greșelile Guvernului trebuie sa fie adunate într-o carte neagra&".

Presedintele interimar al Consiliului National al PSD a vorbit la Mediafax despre motiunea de cenzura. Unul dintre motivele pentru care Guvernul trebuie sa fie demis ar fi, potrivit lui Dîncu, chiar organizarea alegerilor, în plina epidemie de coronavirus.



