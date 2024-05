Kinds of Kindness, al lui Yorgos Lanthimos, cu Emma Stone și Willem Dafoe, are premiera la București in cadrul AIFF 8 indata dupa premiera mondiala de la Cannes. American Independent Film Festival (AIFF) revine pentru a 8-a ediție cu cele mai recente și mai apreciate producții independente realizate in SUA, care vor putea fi vazute intre 07 și 13 iunie la București și, in premiera anul acesta, in cadrul magic al Castelului Bran, pe 7 și 8 iunie. HIT MAN (Richard Linklater) va deschide festivalul, vineri, pe 07 iunie, atat la Cinema Elvire Popesco din București, cat și in aer liber, in curtea Castelului…