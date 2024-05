Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții generațiilor de jucatori ai echipei Minaur s-au unit pentru a sarbatori un moment istoric: 50 de ani de la inființarea primului club de handbal din Romania. Cupele EHF și IHF caștigate de aceasta echipa legendara au adus o nota speciala acestui eveniment . In cadrul acestei conferințe…

- Selectionerul echipei nationale masculine de handbal a Romaniei, braileanul adoptat de Constanta, George Buricea, rasufla usurat dupa o grea incercare pe care a avut-o in barajul de calificare la Campionatul Mondial care va avea loc in 2025.Romania a invins echipa Cehiei cu scorul de 31-30 (15-11),…

- Adrian Pitu (48 de ani), fostul mijlocaș al celor de la Farul, Sportul, Dinamo, Steaua sau Rocar a povestit un episod inedit din cariera sa de fotbalist profesionist in prima divizie din Romania. Acesta a avut loc in perioada in care a jucat pentru Rocar (1997–2000), echipa pentru care a prins doi ani…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut ca serie bruta cu 10,8%, in perioada 1 ianuarie -29 februarie 2024, fata de perioada 1 ianuarie -28 februarie 2023, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate declinul consemnat a fost de 11,8%, a anuntat, joi, Institutul…

- Unul dintre cei mai cunoscuți criminali din Romania, a fost eliberat din inchisoare. A stat in spatele gratiilor 25 de ani pentru uciderea cu brutalitate a mai multor persoane fara adapost din Baia Mare.

- Romania este una dintre tarile UE cu cele mai mici cresteri de pret la locuinte in perioada 2010-2023, de 25%, jumatate din media europeana, dar chiriile s-au majorat in acelasi interval cu 45-50%, arata datele publicate joi de Eurostat. In privinta preturilor la apartamente, cresteri mai mici decat…

- Circa 40 de edituri din Romania si Ungaria vor participa la cea de-a treia editie a Targului de Carte si a Festivalului de literatura contemporana SepsiBook, ce vor avea loc in perioada perioada 23-26 mai la Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe, informeaza organizatorii. Potrivit acestora, la SepsiBook3…

- Veniturile companiei au urcat cu 30%, in anul 2023, la 12,244 miliarde lei (fata de 9,452 miliarde lei in 2022).”Energia produsa si vanduta (neta) a crescut cu 30% (17.639 GWh) in anul incheiat la 31 decembrie 2023 de la 13.544 GWh in anul 2022. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii…